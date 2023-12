Sporting interrompe jejum na Supertaça de andebol

O Sporting conquistou neste domingo o primeiro troféu da temporada 2023-24 do andebol nacional, ao impor-se, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, ao Benfica, por 38-34, na final da Supertaça. Foi o quarto triunfo dos “leões” na competição e o primeiro desde 2013, ano em que derrotaram o FC Porto no encontro decisivo.

Na presente edição, o embate com os “dragões” aconteceu nas meias-finais, enquanto o Benfica tinha afastado o Marítimo. Ontem, a final foi feita de grande equilíbrio durante mais de dois terços do tempo, com empates sucessivos e a maior diferença entre os rivais a situar-se, por poucos segundos, nos dois golos.

Do lado do Benfica, Filip Taleski mantinha a equipa na discussão do resultado (seis golos), com a ajuda de Ole Rahmel da linha de sete metros (cinco golos dos sete que marcou). Pelo Sporting, Salvador Salvador surgiu em grande plano, tal como o incontornável Francisco Costa, ambos com sete golos, só superados por Martim Costa, com nove. Já Natan Díaz foi decisivo para os “leões” conseguirem descolar no marcador numa fase mais adiantada da partida.

Acabou por ser a eficácia da linha dos seis metros a fazer a diferença para o Sporting (87% contra 74%), que aproveitou também o maior número de falhas técnicas do rival (nove contra seis) para lhe “roubar” o troféu que havia conquistado em 2022. E foi também o terceiro triunfo dos “leões” no derby, depois das vitórias para a Liga, por 32-26 e 29-36.