Novo Mundial de clubes em Junho de 2025, com Benfica e FC Porto confirmados

O Mundial de clubes da FIFA, já num novo formato e com 32 equipas em prova, entre as quais Benfica e FC Porto, vai ser disputado de 15 de Junho a 13 de Julho de 2025, enquanto a nova Taça Intercontinental passará a desenrolar-se anualmente a partir do próximo ano.

O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente do organismo, Gianni Infantino, depois de uma reunião que teve lugar em Jeddah, Arábia Saudita, para ratificar as datas das competições. A Taça Intercontinental vai colocar frente a frente o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor de um play-off intercontinental, que envolverá clubes das restantes confederações.

Depois de, nos últimos dias, já se ter sido adiantada a participação de dois clubes portugueses no Mundial de clubes de 2025, neste domingo a FIFA confirmou a presença de Benfica e FC Porto na competição, em função do ranking da UEFA dos últimos quatro anos.

A Europa terá um total de 12 representantes, pois também participarão os últimos quatro campeões, os ingleses do Chelsea (2020-21) e do Manchester City (2022-23) e os espanhóis do Real Madrid (2021-22), faltando conhecer o vencedor de 2023-24.

A prova contará com uma primeira fase de grupos, constituída por oito grupos de quatro equipas, qualificando-se para a fase a eliminar (oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final), a um só jogo, os dois primeiros de cada agrupamento.

"Os clubes têm um papel fundamental no mundo do futebol e o Mundial de clubes de 2025 vai ser um marco importante, ao proporcionar aos emblemas de todas as confederações um palco adequado para brilhar ao mais alto nível", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Neste encontro ficou também definido que o Chile irá acolher o Mundial de Sub20 de 2025, enquanto a Polónia vai organizar o Mundial feminino da mesma categoria, em 2026.