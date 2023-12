Moedas abençoa coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS

Numa altura em que aperta o prazo para fechar uma coligação com o CDS, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, veio defender abertamente essa aliança pré-eleitoral ao mesmo tempo que o PSD deu um sinal de abertura do partido aos independentes. O anúncio do apoio de uma centena de personalidades, da área socialista e de direita, à liderança de Luís Montenegro aconteceu no dia em que começam as eleições internas do PS que vão ditar o seu adversário directo nas legislativas de 10 de Março.

