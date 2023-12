Presentes para socializar no Natal: jogos de tabuleiro

Jogos mais rápidos, para mais jogadores em simultâneo. Esses, sem dúvida, serão apostas seguras para as festividades.

Aproximam-se as festividades, com imensos momentos de interacção. Colegas de trabalho, amigos e familiares vão juntar-se em diversos momentos. Haverá tempo para comidas, bebidas e muita conversa. Mas pode faltar algo. Por isso vou recomendar aqui alguns jogos de tabuleiro para animar estas festividades, podendo servir como óptimos presentes de aniversário.

Quando falo de jogos de tabuleiro estou a referir-me a jogos que usam elementos físicos analógicos. Mais que isso, estes jogos precisam de pessoas para os activar. Sem elas, simplesmente não funcionam.

São essas interacções sociais que tendem a tornar os jogos de tabuleiro relevantes, ainda que alguns vivam das simulações e experiências estratégicas profundas. Na era das tecnologias digitais, estes jogos analógicos marcam a diferença pela dimensão humana, por nos permitirem ligarmo-nos afectivamente e emocionalmente às pessoas mais próximas.

Eis algumas recomendações tendo em conta o que existe no mercado nacional:

A Pythagoras Games propõe-nos Celtae e Gods of Rome, como dois jogos de estratégia e que nos levam para ambientes históricos e mitológicos.

A Pile Up games traz-nos Lunaris 45, um pequeno jogo de gestão de dados.

A Divercentro propõe Azul mini que reduz a uma dimensão mais prática o clássico jogo abstracto. Podemos entrar num mundo de investigação criminal com Micromacro: Crime City. Em Port Royal gerimos aventuras de grupos de piratas das Caraíbas.

A Devir oferece uma grande panóplia, com a série de jogos de bolso (Pocket Line). Traz o grande Marrakesh de Stefen Feld para Portugal e aposta nos seus originais: Ierusalem e White Castle. Tem ainda o super-animado e frenético jogo colaborativo Escape. E muitos mais onde se incluem os clássicos Catan e Carcassonne.

Da Mebo Games temos também uma enorme oferta de jogos. Destacando-se o super-animado Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza e o estratégico Neotopia. Mas a lista de novidades é infindável.

Da Salta da caixa destaca-se Cascadia, que apesar da incrível simplicidade, gera excelentes experiências de jogo, com estratégia e profundidade, podendo ser jogado por várias idades.

Da Creative Toys temos vários jogos de festa mais leves, entrando no mercado de massas.

Referi mais de dez jogos diferentes. Trata-se apenas de uma muito pequena amostra de tudo o que existe traduzido ou criado especificamente em português.

Depois, temos muitos outros jogos de estilos e tipos ainda mais diferenciados, alguns muito mais direccionados para adultos e experiências profundas de imersão ou simulação. Podem saber mais de alguns destes jogos no meu canal de Youtube.

A escolha do jogo fará muita diferença para chegar ao tipo de experiência que pretendemos gerar. Mas, se escolhermos os mais rápidos, para mais jogadores em simultâneo, aproximamo-nos dos chamados jogos de festa. Esses, sem dúvida, serão apostas seguras para as festividades. Quanto aos outros, fica ao vosso critério, porque saberão melhor que ninguém com quem vão socializar.