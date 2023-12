De acordo com a OIT, são realizadas diariamente em todo o mundo mais de 16 mil milhões de horas de trabalho de cuidado não remunerado – um montante que representaria 9 % do PIB mundial.

"Colocar o cuidado no centro de um mundo em crise" é o título do Relatório sobre a Situação da Paternidade no Mundo de 2023, que é lançado, desde 2015, a cada dois anos, tendo como foco temas distintos que envolvem a importância e o estado da paternidade e cuidado a nível internacional. O relatório de 2023, lançado em julho deste ano, e do qual o Observatório Masculinidades.pt foi parceiro de investigação, constata, uma vez mais, os resultados de anos anteriores: não existe nenhum país no mundo onde mulheres e homens partilhem os cuidados de forma igual. Os dados apresentados resultam de um inquérito a que responderam cerca de 12.000 pessoas em 17 países, incluindo Portugal. O inquérito analisou não só quem presta cuidados, mas também como esses cuidados são prestados e a quem, e ainda o que pensam homens e mulheres sobre cuidado.