Sporting-FC Porto: um raio X à cimeira dos líderes

Esta é uma jornada em que pode mudar tudo, mudar alguma coisa ou não mudar nada. Qualquer um dos cenários está em aberto na 14.ª ronda a I Liga porque no domingo há um duelo no Minho entre Sp. Braga (quarto classificado) e o Benfica (terceiro), a que se segue, na segunda-feira, em Alvalade, um embate entre os dois que entram nesta ronda na frente, Sporting e FC Porto. Se houver uma vitória de alguém no domingo, haverá um novo líder no dia seguinte, obrigando “leões” e “dragões” a ganhar para serem líderes isolados. Não que precisem de motivação extra. Este é um clássico que se basta a si próprio.

