Rita Maria e Filipe Raposo juntam o sagrado ao profano e isso é The Art of Song

Rita Maria e Filipe Raposo voltam a cruzar música popular e erudita no disco The Art of Song vol. 2: Between Sacred and Profane. Estreia-se este sábado, na Malaposta.

O primeiro disco resultou de uma experiência em palco, um concerto em Oslo onde a cantora Rita Maria e o pianista Filipe Raposo, ambos compositores, descobriram num trabalho conjunto a raiz de uma aventura intitulada The Art of Song. O concerto foi em 2017 (viria a ser lançado em disco em 2018) e o primeiro álbum da nova série chegou em 2020, com o título The Art of Song vol. 1: When Baroque Meets Jazz. Agora, três anos passados, Rita e Filipe gravaram um segundo volume, The Art of Song vol. 2: Between Sacred and Profane, que é lançado este sábado nas plataformas digitais e em formato físico, com selo da Roda Music (como o anterior), no mesmo dia em que se estreia ao vivo, no Centro Cultural da Malaposta (em Olival Basto, Odivelas), às 21h.