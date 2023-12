Marcelo Rebelo de Sousa está muito melhor

Há uma história, verdadeira, que se conta muito na serra algarvia. Um homem que morava no monte da Cabaça adquiriu o costume de mudar de sítio, e, em seu benefício, os marcos que assinalavam os limites das propriedades. Fez isso numa propriedade confinante com a de um seu vizinho residente no mesmo monte. Aos poucos, foi mudando a localização dos marcos da propriedade de forma a tornar a sua maior e a diminuir a do vizinho. O vizinho, considerado por todos uma pessoa séria, apercebeu-se da situação e não reagiu logo. Um dia, explodiu. Agarrou numa enxada e avançou em direção ao homem num gesto que indicava que o ia matar. O homem levantou os braços e disse ao vizinho: “Calma, amigo, olhe, eu, desde que perdi a vergonha, estou muito melhor.”

