Balanço do Ípsilon. Exposições: sinais de vitalidade num ano de ameaças

Não será uma questão urgente, mas não deixa de suscitar admiração. Exacerbou-se a indiferença com que os meios de comunicação nacionais tratam a arte contemporânea. É verdade que, hoje, será sobretudo nos domínios da academia onde ela desperta a maior e devida atenção. Por outro lado, a sua discussão prossegue nas redes sociais com as inevitáveis diatribes. Seja: nem por isso a sua erosão na televisão e na imprensa generalistas deixa de despertar alguma tristeza. Ora, dada a previsível instabilidade que nos aguarda, e os medos que dela espreitam, esse progressivo desaparecimento público não pode ser recebido com toda a displicência. Se é um facto, é um mau facto.

