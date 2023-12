Threads, a “nova” app de Mark Zuckerberg chega à União Europeia

O Threads foi lançado no resto do mundo em Julho como uma versão alternativa do antigo Twitter (X). Na União Europeia, é possível utilizar a nova rede sem criar mais uma conta online.

O Threads, a nova app do grupo Meta, chegou esta quinta-feira à União Europeia, juntando-se ao Facebook e ao Instagram. A rede social foi lançada no resto do mundo em Julho, como uma versão alternativa ao X (antigo Twitter) de Elon Musk. Na altura, a empresa não quis esperar pela aprovação de Bruxelas no que toca ao Regulamento dos Mercados Digitais nem às leis comunitárias de protecção de dados.

"Bem-vindos a todos", escreveu Mark Zuckerberg, numa breve publicação partilhada no Threads para marcar a ocasião. Tal como o X, o Threads é uma aplicação onde se tem acesso a todas as publicações, mensagens e vídeos partilhados pelos utilizadores com perfil público, num feed em constante actualização. A mecânica permite ver a reacção de diferentes pessoas a temas quentes em todo o mundo.

Em Portugal, é preciso ter uma conta no Instagram para usar a Threads, mas não é necessário criar um perfil adicional.

A versão que chega à União Europeia pode ser utilizada "sem perfil". Ou seja, é possível explorar o conteúdo dos utilizadores mas não é possível publicar, interagir com os outros utilizadores ou receber recomendações. Este era um dos requisitos da UE para o lançamento da aplicação.

O formato original da app permitia que os utilizadores se inscrevessem rapidamente através das suas contas no Instagram, guardando as pessoas e interesses que já seguiam no Instagram. O processo ajudou o Threads a acumular mais de 100 milhões de utilizadores em todo o mundo dias após o lançamento em Julho, mas levantou preocupações de que o Meta pudesse estar a desrespeitar práticas anticoncorrenciais europeias.

Por ora, pode-se aceder à nova rede através de um navegador ou com a app para sistema operativo iOS (iPhone). A versão para Android ainda não está disponível para todos os utilizadores do sistema operativo em Portugal, mas a empresa diz ao PÚBLICO que se trata de uma demora temporária.

"A Meta está entusiasmada por facultar a mais pessoas a oportunidade de acompanharem e participarem nas conversas que lhes interessam", refere a tecnológica, em comunicado. Desde o lançamento do Threads em Julho, "foram feitas melhorias significativas", incluindo a capacidade de editar uma publicação, uma funcionalidade que é paga no X.

Apesar dos esforços de Zuckerberg, a app continua atrás do X no que toca ao número de utilizadores. Segundo o primeiro relatório da plataforma de análise de dados Insider Intelligence, partilhado Setembro, nos Estados Unidos o Threads deveria acabar 2023 com 23,7 milhões de utilizadores mensais activos. Um valor muito atrás do Facebook, Instagram, e X que têm 177,9 milhões, 135,2 milhões, 56,1 milhões de utilizadores, respectivamente.