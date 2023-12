Casos de doença ligeira deixam de ser atendidos nas urgências em troca de consulta

O Governo acaba de dar o primeiro passo para retirar das urgências hospitalares os casos pouco graves, não urgentes, e reduzir a procura excessiva destes serviços. No futuro, se a medida que se antevê impopular avançar nos moldes que o Ministério da Saúde e a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) delinearam, os doentes triados com pulseiras azuis ou verdes que cheguem à urgência pelo seu pé passarão a ser encaminhados para consulta, no mesmo dia ou no dia seguinte, num centro de saúde ou em hospital de dia. Ou seja, fora da urgência hospitalar, como acontece noutros países.

