Convento de Nossa Senhora da Luz em Arronches recuperado: um espaço de artes e turismo

Depois de estar em “avançado estado de degradação”, o recuperado antigo convento, do séc. XVI, acolhe agora posto de turismo e galeria municipal. O monumento reabre esta sexta-feira.

Um antigo convento do século XVI, que pertenceu à Ordem dos Agostinhos Descalços, foi reabilitado em Arronches (Portalegre) e vai ser inaugurado na sexta-feira, após um investimento de 1,7 milhões de euros, anunciou a autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Arronches, João Crespo, explicou que o Convento de Nossa Senhora da Luz "ocupa uma área significativa" no centro daquela vila e, agora, vai acolher o posto de turismo e a galeria municipal, entre outras valências.

"Vamos ainda criar outros espaços para eventos culturais, pois o convento, inclusivamente, tem um pequeno apartamento onde poderemos fazer algumas residências artísticas", disse, frisando que o projecto "tem uma componente cultural muito forte".

O convento pertencia à Ordem dos Agostinhos Descalços e, posteriormente, foi adquirido por particulares.

Foto Uma imagem de interiores, antes das obras CM Arronches

Ao longo dos anos, teve "múltiplas funções", servindo para habitação, espaço comercial e armazém de cereais, segundo a câmara.

Este imóvel, num espaço anexo à Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Arronches, encontrava-se "num avançado estado de degradação", indicou João Crespo.

As obras de recuperação efectuadas pelo município, com financiamento comunitário, foram iniciadas em 2021, com uma estimativa de investimento que se situava nos 1,3 milhões de euros.

Foto Uma espiadela ao "novo" Convento de Nossa Senhora da Luz, em fotografia divulgada pela autarquia CM Arronches

"O investimento passou para 1,7 milhões de euros", disse o presidente do município, justificando que "houve revisão de preços".

"E conseguimos financiar os trabalhos de arqueologia e de recuperação de uns tectos trabalhados e que têm algum valor", acrescentou, referindo que foram ainda efectuados arranjos exteriores no imóvel.

A reabilitação foi financiada em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), cabendo a restante verba à autarquia.

A recuperação do espaço, considerado pelo autarca como "emblemático" para os naturais de Arronches, faz parte da estratégia do município de recuperação de imóveis no centro histórico daquela vila alentejana, disse.

Em comunicado divulgado hoje, o Ministério da Coesão Territorial indicou que está prevista a presença da ministra Ana Abrunhosa na inauguração do convento, fruto das obras de requalificação, em cerimónia agendada para as 16h30 de sexta-feira.