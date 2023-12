Sporting tem obrigação europeia antes do clássico

Seiscentos e trinta mil euros. É tudo o que o Sporting pode ganhar se vencer nesta quinta-feira, em Alvalade, o Sturm Graz para a Liga Europa (20h, SIC). Qualquer ponto que os “leões” conquistem neste confronto com os austríacos será irrelevante para a sua classificação final – já não irão ficar nem acima, nem abaixo do segundo lugar do Grupo D, atrás da Atalanta, e vão jogar o play-off com um dos repescados da Liga dos Campeões. Mas está no calendário e tem de acontecer, uma obrigação europeia com compensação financeira, a que se seguirá um clássico, também em Alvalade, com o FC Porto, bem mais importante, em que se decide a liderança do campeonato.

Com o clássico no horizonte, é expectável que Rúben Amorim faça uma pequena revolução no “onze”. Para já, a única coisa que o técnico “leonino” garante é que será Luís Neto e mais dez – o experiente jogador de 35 anos apenas foi titular em dois jogos da Taça de Portugal (e até marcou um golo), excepções ao seu habitual estatuto de suplente com utilização residual. Também é provável que Daniel Bragança esteja no “onze” depois de quase um mês de ausência, tal como também será quase certa a presença de Paulinho como homem mais adiantado no ataque.

Para além de Neto no “onze”, o que Amorim garante é que a titularidade no jogo frente ao Sturm Graz não será uma garantia de banco na segunda-feira com o FC Porto. “O tempo de recuperação dá para recuperar os jogadores, as semanas são longas. Ainda não sei qual é o 'onze' que vamos ter no jogo a seguir, o foco está neste. Todos os jogadores que forem titulares ou que estiverem no banco, vão estar preparados para jogar com o FC Porto”, assinalou Amorim.

Para o técnico “leonino”, este último jogo da fase de grupos da Liga Europa não será tanto uma obrigação, mas mais uma oportunidade para aprender e melhorar: “A nossa capacidade defensiva, a nossa capacidade de pressão, capacidade de jogar entrelinhas, coisa que já tivemos muito bem e que acho que nos falta um bocadinho. Essa capacidade de entender o jogo, os momentos do jogo, saber quando estamos por cima e não podemos sofrer golos. Temos tanto a melhorar para aquilo que é o futuro do campeonato que temos de aproveitar ao máximo este jogo. Depois teremos tempo para preparar os outros.”