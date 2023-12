Em 2025, será Benfica, FC Porto e mais 30 equipas na América

Como se ainda não houvesse competições globais de futebol suficientes, a FIFA decidiu-se por expandir o Mundial de Clubes a 32 equipas a partir de 2025, para não serem só os campeões continentais e um representante do país anfitrião, como acontecia até agora. E, pelo menos na edição inaugural deste novo formato, haverá duas equipas portuguesas a ocupar as 12 vagas reservadas para representantes da UEFA - FC Porto e Benfica.

As contas foram feitas pelo jornal A Bola de acordo com o modelo de qualificação para o novo Mundial de Clubes, mas ainda não confirmadas pela própria UEFA. Assim, terão lugar garantido os vencedores da Liga dos Campeões entre 2020-21 e 2023-24 (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e quem quer que ganhe a presente edição), mais as oito equipas com melhor ranking nesse período.

Havendo uma limitação de duas equipas por país, isso significa que não haverá mais equipas da Premier League (o Arsenal, ainda em competição, só poderá entrar se vencer a Champions em 2024). Mas “dragões” (que ainda estão em prova na Champions) e “águias” estão no grupo dos elegíveis, ao lado de Bayern Munique, PSG, Inter Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Juventus.

Para além dos 12 emblemas europeus, estarão seis da América do Sul, entre eles os quatro vencedores da Libertadores até 2024 – já têm garantido o lugar três equipas brasileiras, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Ásia, África e América do Norte, Central e Caraíbas têm quatro lugares cada – já estão apurados o Al-Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ahly (Egipto), WAC (Marrocos), Monterrey, León (ambos do México) e Seattle Sounders (EUA). A Oceânia terá direito a uma vaga, e, como país organizador, os EUA terão direito a um lugar extra.