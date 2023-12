Marcelo já travou cinco estatutos de ordens profissionais. Que dúvidas tem?

Apresentada pelo Governo como uma das reformas que pretendia “liberalizar a economia” e que era exigida pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a alteração do regime das ordens profissionais tem sofrido alguns percalços pela mão do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa enviou, em Fevereiro passado, a lei-quadro para o Tribunal Constitucional, mas os juízes do Palácio Ratton não lhe deram razão. Agora, as alterações aos estatutos de 20 ordens profissionais estão a ser barradas em Belém. Já foram vetados cinco diplomas e podem vir a ser mais dois. O PS terá de decidir o que fará a seguir: se confirma ou deixa cair os diplomas.

Quantos diplomas de alterações aos estatutos o Presidente já promulgou e já vetou?

A reforma dos estatutos de ordens profissionais é composta por 20 decretos (um por cada ordem) e mais um sobre o regime de actos de advogados e solicitadores. Desde há três semanas, a conta-gotas, o Presidente já promulgou 14 diplomas relativos a estatutos e já vetou cinco, entre os quais os que tinham merecido maior contestação no sector como o dos advogados e médicos. Deste pacote, ainda falta apreciar dois decretos: o da Ordem dos Solicitadores e o do regime dos actos próprios de advogados.

Embora em alguns casos as notas das promulgações tivessem recados ao Governo, o Presidente deu luz verde às alterações aos estatutos das ordens dos Farmacêuticos, Revisores Oficiais de Contas, Economistas, Biólogos, Fisioterapeutas, Engenheiros Técnicos, Notários, Contabilistas Certificados, Despachantes Oficiais, Assistentes Sociais, Médicos Dentistas, Psicólogos, Médicos Veterinários e Nutricionistas.

Além dos Médicos e dos Advogados, o Presidente vetou os estatutos dos Enfermeiros, dos Engenheiros e Arquitectos.

Nas mensagens dos vetos que preocupações expressou?

Em termos globais, o Presidente é crítico de alterações a aspectos fundamentais dos estatutos sobre a formação dos profissionais, os estágios, a sobreposição de competências com outros sectores ou a indefinição de competências, bem como a falta de rigor na definição dos actos próprios da profissão. Nos vários vetos, o leque de consequências alegado pelo Presidente é vasto: a mudança é geradora de “entropias”, "ambiguidades", e coloca em causa a “segurança de pessoas e bens”, a “prestação de cuidados de saúde”, a "estabilidade do SNS" e “não salvaguarda o interesse público”.

No caso dos médicos, em linha com o que já tinha sido dito pelo bastonário, Carlos Cortes, o Presidente da República considerou que pode ficar comprometida a “qualidade” da formação dos profissionais com consequências na “segurança dos doentes”. Marcelo criticou igualmente a formulação do acto médico, apontando a sobreposição de competências de vários profissionais.

Relativamente aos advogados, um dos sectores que mais contestou esta reforma, o Presidente também acolheu as críticas da respectiva Ordem, ao censurar a redução dos estágios de 18 para 12 meses e a falta de um co-financiamento público para os estágios, o que pode tornar-se numa “barreira no acesso à profissão”. A eliminação de entraves na entrada na profissão era um dos objectivos da reforma lançada pelo Governo.

Que recados deixou nas mensagens de promulgação?

Como o processo legislativo, que é de grande dimensão e complexo, foi acelerado por causa do pedido de verbas do PRR, o PS admitiu vir a revisitar a legislação, ainda antes de se abrir a crise política a 7 de Novembro. O Presidente aproveita essa abertura para apelar a que, numa futura ocasião, se corrijam aspectos relacionados com a definição dos actos que podem ser praticados pelos profissionais (como no caso dos farmacêuticos) e com o acesso à profissão. Num outro diploma associado a esta reforma, o do regime da constituição e funcionamento das sociedades multidisciplinares, o chefe de Estado alertou, na nota de promulgação, para a necessidade de se garantir, em sede de regulamentação, o "estrito cumprimento das obrigações éticas e deontológicas".

O que acontece agora aos diplomas vetados?

Só quando o Presidente acabar de apreciar todos os diplomas em causa, o que deverá acontecer até ao final desta semana, o PS anunciará o que vai fazer. A bancada socialista, que votou sozinha a favor das alterações aos estatutos, pode aceitar as sugestões do chefe de Estado e propor as correspondentes alterações ou pode deixar cair os diplomas tendo em conta a anunciada dissolução da Assembleia da República a 15 de Janeiro.

Caso o PS opte por confirmar os textos por maioria absoluta, o Presidente terá de os promulgar. De qualquer forma, a reapreciação dos decretos no plenário está agendada para o dia 3 de Janeiro.