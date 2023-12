Fugir para o espaço: as melhores imagens de galáxias do ano

São retratos de estrelas e galáxias a milhares de milhões de anos-luz da Terra e foram captados pela lente dos telescópios da NASA. Nas imagens, os gases e poeiras de cor laranja, vermelha, azul e roxa assumem diversas formas. Há um olho que nos vê desde o espaço, uma supernova em forma de lábios prestes a explodir e umas colunas que parecem ser feitas de rocha conhecidas como os Pilares da Criação.

As imagens, captadas ao longo de 12 meses, mostraram a forma que as estrelas têm quando são vistas de perto, descobriram outra com dezenas de milhares de anos e imortalizaram vários pontos pequenos e brilhantes da região de Rho Ophiuchi, a mais próxima da Terra. Em terra, o fotógrafo da Reuters Maxim Shemetov captou o descolar de uma nave espacial do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional.

Entre as fotografias escolhidas pela agência Reuters, há ainda uma galáxia em espiral e três anéis de asteróides à volta de uma estrela que, embora pareçam próximos, não fazem parte do nosso sistema solar.