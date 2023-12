Pela defesa do acesso aos cuidados de saúde

Os profissionais de saúde da área materno-infantil de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) acompanham com profunda preocupação os encerramentos de urgências pediátricas e de urgências de ginecologia-obstetrícia e as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde primários na região. A degradação que se vive atualmente na saúde materno-Infantil é extremamente grave e reflete o desinvestimento político no SNS.

