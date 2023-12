Caso do massacre de animais na Torre Bela ainda não tem acusação três anos depois

Três anos depois da polémica montaria que resultou no “massacre” de pelo menos 540 animais selvagens na Quinta da Torre Bela, no norte do concelho de Azambuja, a investigação ainda decorre, liderada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Loures. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda não há acusação deduzida e o DIAP está, ainda, a proceder a algumas diligências investigatórias. O PÚBLICO sabe que foram constituídos três arguidos no âmbito deste processo e que o facto dos 16 caçadores alegadamente envolvidos na montaria terem nacionalidade espanhola e residência no país vizinho tem complicado a investigação.

Certo é que, nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2020, um grupo de 16 caçadores participou numa montaria organizada por uma empresa espanhola, sedeada em Badajoz. Trata-se de uma firma já conhecida em Portugal por outras iniciativas do género e que foi autorizada pelos proprietários da Zona de Caça Turística da Torre Bela e a realizar aquela montaria. O problema é que cada uma das caçadas envolvia, normalmente, o abate de 50 a 70 animais. Mas naqueles dois dias do final do ano de 2020, as coisas “descambaram” de tal forma que, no dia 21 de Dezembro, começaram a circular nas redes sociais da empresa organizadora fotografias surpreendentes (pela quantidade de animais mortos) com legendas em inglês que referiam: “Fizemo-lo novamente! 540 animais com 16 caçadores em Portugal. Um completo super-recorde de montaria”.

As frases e, sobretudo, as imagens chocaram muitos portugueses. O caso foi notícia durante semanas, o Ministério Público abriu um inquérito, o ministro do Ambiente prometeu alterar as regras das montarias para impedir situações deste tipo e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) suspendeu a licença da Zona de Caça Turística da Torre Bela. A empresa espanhola desactivou as suas redes sociais, os donos da Torre Bela anunciaram que iam processar a empresa espanhola por ter ultrapassado largamente o que estava combinado para a montaria e a Câmara de Azambuja revogou uma declaração de interesse público que permitiria o desenvolvimento naquela área de um grande parque de energia solar. Houve mesmo quem sugerisse no Parlamento que o “massacre” dos animais visara abrir caminho para o parque fotovoltaico, mas a empresa promotora deste investimento garantiu sempre que nada tinha a ver com o sucedido aos animais selvagens (sobretudo veados e javalis).

Foto Proprietário

Os contornos do “massacre” destes 540 animais geraram ainda mais revolta porque a Quinta da Torre Bela, situada na freguesia de Manique do Intendente, é considerada a maior (cerca de 1100 hectares) propriedade completamente murada da Europa. O que significa que os animais não tinham hipótese de fuga dos 16 caçadores e das dezenas de cães que os acompanharam na montaria.

O ICNF também concluiu que houve várias irregularidades na montaria e remeteu as conclusões da sua averiguação para o Ministério Público. Era preciso perceber também se os organizadores e os caçadores tinham as devidas licenças para uma montaria deste tipo e o número de selos exigíveis para abate de animais selvagens. Outro factor que gerou muitas dúvidas foi o destino dos cadáveres dos 540 animais que, presumivelmente, terão sido transportados para Espanha.

Certo é que o inquérito do Ministério Público começou por correr no DIAP de Alenquer e passou, mais recentemente, para a responsabilidade do DIAP de Loures. De acordo com a PGR, “a investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça” e o processo “tem três arguidos constituídos”.

Pelo meio, a avaliação de impacte ambiental do parque de energia solar constatou que o número de animais selvagens ali existente já era bastante reduzido depois da montaria de 2020 e recomendou a criação de uma área vedada para o seu refúgio que não afectasse o parque fotovoltaico.

A revogação da declaração de interesse público não chegou a ser votada na Assembleia Municipal de Azambuja e, meses depois (Junho de 2021), a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu parecer favorável condicionado ao desenvolvimento do parque solar da Torre Bela. A Câmara azambujense acabou por aprovar o empreendimento (investimento previsto de 170 milhões de euros) em 2022 e as obras para a sua instalação avançaram em Dezembro do ano passado. Envolvem cerca de 600 mil painéis solares que vão ocupar mais de 400 hectares da Torre Bela. Já no passado mês de Novembro soube-se que a Câmara de Azambuja receberá uma compensação de 2, 7 milhões de euros do Fundo Ambiental pelo facto de ter autorizado este parque de energia solar, que é considerado o maior actualmente projectado no país.