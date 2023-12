Falhas de comunicações estão a afectar principais operadoras em Portugal

As três principais operadoras de telecomunicações estão esta quarta-feira a registar perturbações no serviço, sobretudo móvel, segundo constatou a Lusa e confirmam os reportes ao site especializado Down Detector.

Contactadas pela Lusa, as operadoras não quiserem comentar a existência de perturbações, mas, segundo o Down Detector, estão a ser reportados problemas nas telecomunicações, que, em alguns casos, afectam o serviço geral.

No caso da Meo (Altice), pelas 12h30, o site apresentava cerca de 300 reportes de problemas, oriundos de vários pontos do território, dos quais quase um terço aponta para falha geral do serviço.

Já a Vodafone contava com mais de 600 reportes, que se acentuaram a partir das 9h, também abrangendo vários concelhos do país, sobretudo sobre problemas relacionados com chamadas de telemóvel.

No caso da Nos, foram registados até àquela hora mais de 80 reportes, com um pico de queixas pela meia-noite passada que voltou a agudizar-se depois da 9h, abrangendo também vários pontos do país. Mais de metade dos utilizadores diz estar com uma falha geral, havendo também registos de problemas com Internet fixa e móvel.