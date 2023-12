Quanto custa contar todo o tempo de serviço dos professores? A UTAO não sabe porque não tem meios

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) ainda não iniciou a avaliação do impacto orçamental da contagem do tempo de serviço dos professores, por falta de meios e porque está à espera que o Parlamento confirme se, no novo contexto político, mantém o interesse no estudo. Neste P24 ouvimos a jornalista do PÚBLICO Raquel Martins.

