Presidente do Ankaragücü em prisão preventiva após soco a árbitro

O presidente do clube de futebol Ankaragücü, que após o jogo de segunda-feira, contra o Rizespor, deu um soco no rosto do árbitro Halil Umut Meler, ficou em prisão preventiva, decretada nesta terça-feira por um tribunal turco.

Faruk Koca e outros dois suspeitos de terem agredido Umut Meler foram presos em Ancara, acusados de "ferir um árbitro no exercício da sua função" e de violar a lei contra a violência no desporto.

Além disso, o partido islâmico AKP, que governa a Turquia desde 2002, iniciou um processo disciplinar para expulsar Faruk Koca, membro do seu partido e deputado entre 2002 e 2011.

O presidente do Ankaragücü admitiu o ataque, mas afirmou que o golpe foi leve e que se passaram cinco segundos entre o soco e o momento em que Umut Meler caiu, de acordo com a rede NTV.

O árbitro agredido, por sua vez, garantiu à imprensa que Faruk Koca o ameaçou de morte antes de lhe bater e que apresentou queixa contra o dirigente desportivo.

Alta hospitalar na quarta-feira

Umut Meler recebeu, nesta terça-feira, visitas no hospital do ministro do Interior, Ali Yerlikaya, e do presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), Mehmet Büyükeksi, informou a própria Federação Turca de Futebol.

Fontes médicas informaram o canal de televisão NTV, que transmitiu fotos do árbitro com colar cervical numa cama de hospital, que o prognóstico do paciente é bom, o hematoma que apareceu sob o olho esquerdo está reduzido e o árbitro deverá ter alta na quarta-feira.

O jogo Ankaragücü-Rizespor, realizado segunda-feira, terminou 1-1 depois de o Ankaragücü ter marcado primeiro aos 14 minutos e o Rizespor ter empatado aos 90+7 minutos, com fortes protestos dos adeptos da equipa da casa.

Imediatamente após o término da partida, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, deu um soco no rosto do árbitro, ataque ao qual outras pessoas se juntaram e que terminou com Umut Meler caído, antes de ser resgatado por intervenção policial.

A federação turca suspendeu os jogos de todas as Ligas de futebol do país, sem data prevista para recomeçar os campeonatos, e deverá reunir-se na quarta-feira para decidir como proceder com a competição.