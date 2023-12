Petit rescinde por mútuo acordo e abandona Boavista

Ciclo de maus resultados ditou o afastamento do treinador, que colocou o lugar à disposição após o desaire com o Estrela da Amadora.

O treinador Petit abandonou o Boavista por mútuo acordo, anunciaram o clube, nesta terça-feira, após ter averbado oito encontros sem vencer e cinco derrotas seguidas na I Liga. Encerra-se, desta forma, a segunda passagem do ex-futebolista pelo cargo.

"A Boavista Futebol Clube, Futebol SAD e o treinador Armando Teixeira acertaram, por mútuo acordo, a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da temporada", sublinhou o clube do Bessa, num comunicado publicado no site oficial.

A administração presidida por Vítor Murta ainda não anunciou o sucessor do ex-jogador, que tinha pedido a sua demissão na sequência da derrota sofrida na visita ao Estrela da Amadora (3-1), no domingo, da 13.ª ronda da I Liga, e entregou aos técnicos-adjuntos o início da preparação da recepção ao Vitória SC, da 14.ª, prevista para sábado.

Petit, de 47 anos, deixa o Boavista no 10.º lugar, com 15 pontos, a cinco da zona de descida, numa época em que os "axadrezados" chegaram a liderar a I Liga na segunda, quarta e quinta jornadas, antes de terem "caído" para as posições intermédias da tabela.

Com quatro vitórias, três empates e seis derrotas acumuladas em 13 duelos, o clube do Bessa já não triunfa na prova desde a goleada na recepção ao então lanterna-vermelha Desportivo de Chaves (4-1), a 18 de Setembro, da quinta ronda, tendo sido igualmente afastado na quarta eliminatória da Taça de Portugal e na primeira fase da Taça da Liga.

Petit tinha retornado ao Boavista em Novembro de 2021 para render João Pedro Sousa e prossegue como o terceiro técnico com mais partidas (191) pelo clube no qual se estreou como futebolista e no qual trocou os relvados pelos bancos, atrás de Jaime Pacheco (359) e Manuel José (211).