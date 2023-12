Secretário de Estado do Desporto recupera de infecção após internamento em cuidados intensivos

João Paulo Correia esteve internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia. Governante encontra-se agora a recuperar de infecção.

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, está a recuperar de uma infecção no Hospital de Gaia, após ter sido internado na unidade de cuidados intensivos desta unidade hospitalar. De acordo com a informação apurada pelo PÚBLICO, o governante, de 47 anos, está livre de perigo e encontra-se actualmente em recuperação.

A notícia do internamento em cuidados intensivos foi avançada ao início da tarde desta segunda-feira pelo Correio da Manhã. Um choque séptico provocado por uma infecção do vírus da gripe terá estado na origem da emergência hospitalar.

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho não adianta informações sobre o caso.

João Paulo Correia é secretário de Estado do Desporto desde Março de 2022.