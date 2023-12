Há cinco mil assinaturas grátis do PÚBLICO para estudantes do ensino superior

Na 5.ª edição do PSuperior, cinco mil assinaturas digitais grátis chegam a mais de 150 instituições de ensino, que incluem os institutos politécnicos. Vê se o teu curso faz parte do programa.

Todos os anos, o PSuperior tem procurado aumentar o número de estudantes abrangidos pelo programa de literacia mediática. Assim, pela primeira vez, os estudantes do ensino politécnico podem ter acesso às assinaturas digitais grátis do PÚBLICO para alunos do ensino superior.

As universidades e institutos politécnicos que fazem parte da 5.ª edição do PSuperior foram seleccionados pelos parceiros do PÚBLICO: Fidelidade, Google, Porto Editora, IPG Mediabrands, NTT Data Portugal, Fundação Eugénio de Almeida, Fundação INATEL, Visapress e Fuel. Para descobrires se a tua instituição de ensino e o teu curso estão contemplados, acede à página online de assinaturas do PSuperior.

Para te candidatares a uma das cinco mil assinaturas digitais grátis, tens que assinalar a tua universidade ou instituto politécnico, escrever o teu número de estudante e anexar o comprovativo de matrícula. O número de assinaturas atribuídas é limitado e, por isso, o acesso gratuito é atribuído por ordem de chegada.

A nova edição do PSuperior arrancou a 5 de Dezembro, no Dia da Literacia Mediática. O principal objectivo do projecto é contribuir para uma cidadania mais activa, através da promoção da literacia mediática.

Os dados do PSuperior, recolhidos pelo PÚBLICO, contrariam a ideia de que os jovens não lêem jornais. Tal como disse Manuel Carvalho, na sessão de apresentação da nova edição do PSuperior, se forem “estimulados” e se tiverem “condições de acesso garantidas”, os jovens interessam-se pela informação e desenvolvem hábitos de leitura.

Se não conseguiste uma assinatura, podes aceder a outras modalidades aqui. Se queres ler o PÚBLICO e já não és estudante, também tens outras opções aqui.