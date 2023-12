O dilema socialista

A minha opção vai para José Luís Carneiro, por me parecer a mais acertada para permitir ao PS a continuação da ocupação do espaço que fez dele a força política central do nosso sistema político.

Os socialistas estão confrontados com um dilema que os seus militantes irão resolver nos dias 15 e 16 de Dezembro: manter o PS fiel ao seu posicionamento estratégico tradicional, um partido-charneira no espectro político português, capaz de atrair o voto da esquerda e do centro, de cariz social-democrata, europeísta e atlântico, ou ensaiar uma viragem à esquerda, anunciando pré-eleitoralmente o PCP e o BE como os seus aliados políticos preferenciais.