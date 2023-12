Violência impõe jogos à porta fechada na Liga grega

Ataques criminosos levam a ameaça de greve da arbitragem e à suspensão do campeonato. Governo adopta medidas de segurança nos estádios.

Os jogos da Liga de futebol da Grécia vão ser disputados à porta fechada até 12 de Fevereiro, para tentar controlar os actos de violência que têm assolado o desporto no país, anunciou esta segunda-feira o Governo helénico.

"Todas as partidas da Liga vão ser disputadas à porta fechada nos próximos dois meses", referiu o porta-voz do Governo, Pavlos Marinakis, numa altura em que se têm verificado vários incidentes violentos em diversas competições nacionais.

O incidente mais recente ocorreu na quinta-feira, durante um jogo de voleibol entre o Panathinaikos e Olympiacos, que originou cerca de 400 detidos e um polícia com ferimentos graves. Devido a esta situação, os jogos da Liga grega de futebol agendados para o passado fim-de-semana foram adiados para data a designar.

Marinakis acrescentou que a medida poderá estender-se de forma selectiva aos jogos caseiros de clubes gregos que participem nas provas europeias, dando como exemplo o próximo Olympiacos-Backa Topola, no Estádio Georgios Karaiskakis, que será realizado à porta fechada.

O adiamento foi anunciado na sexta-feira pelos organizadores da Liga grega depois de os árbitros terem decidido, no início da semana, avançar com uma greve, de modo a que sejam garantidas as condições de segurança.

Marinakis sublinhou que o ataque criminoso que deixou um polícia em estado crítico não é o primeiro incidente de extrema violência nos anos mais recentes e que em causa estão verdadeiros criminosos que actuam sob a capa de adeptos de futebol para cometer actos graves, ferindo e matando pessoas.

A paragem agora decretada servirá para os 14 clubes da principal Liga do país dotarem os estádios de sistemas de videovigilância de alta resolução, para além da criação de uma forma personalizada de bilhética em que os adeptos terão de identificar-se à entrada.