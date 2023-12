Protesto pelo clima tingiu de verde o Grande Canal em Veneza

Ambientalistas italianos usaram um corante para tingir de verde as águas do Grande Canal em Veneza, neste sábado, num protesto contra o que dizem ser a falta de progresso na COP28, a cimeira do clima que está a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os activistas do grupo Extinction Rebellion, pendurados por cordas na ponte Rialto, por cima do canal, mostraram ainda uma faixa onde se lia: “COP28: Enquanto o governo conversa, nós estamos pendurados por um fio.”

Do rio Pó, que fica em Turim, no Norte de Itália, até ao Tibre, em Roma, no centro do país, protestos semelhantes tingiram de verde troços de linhas de água em várias cidades italianas.

“Em poucas horas, estas águas vão voltar ao que eram antes”, alegou a Extinction Rebellion, em comunicado. “Ao mesmo tempo, enquanto os governos falam, contamos os danos e as vítimas de incêndios e inundações constantes.”

O grupo disse que o efeito visual foi criado pelo corante fluoresceína que é inofensivo e é usado pela indústria para localizar objectos na água.

No entanto, o presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, denunciou o protesto, chamou o grupo de “eco-vândalos” e chamou as autoridades italianas para punirem os activistas. O tráfego de barcos no Grande Canal teve que ser suspenso durante o protesto. A água do canal e as colunas da ponte Rialto, recentemente restauradas, foram avaliadas após o sucedido por uma questão de segurança, disse Brugnaro.

“Veneza é uma cidade frágil, que tem de ser amada e respeitada! Basta”, adiantou.