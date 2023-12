Esperar que um rio corra ao contrário

Os índios Nez Perce habitavam a zona de Idaho, nos Estados Unidos, quando os primeiros colonos brancos chegaram ao seu território. O nome original da tribo, Nimíipuu, quererá dizer “nós, o povo”. Foram denominados de Nez Perce por comerciantes de peles franco-canadianos que os confundiram com uma outra tribo que usava piercings no nariz. Eram uma das tribos mais influentes e moderadas da região e alguns dos seus chefes estabeleceram relações de cooperação e mesmo de amizade com os brancos. Muitos aprenderam inglês e chegaram a abraçar o cristianismo, daí um chefe ter adotado o nome bíblico de Joseph. Até porque o seu nome original, Hin-mah-too-yah-lat-kekht, que significa Trovão Que Rola nas Montanhas, era longo e difícil de pronunciar. Esse seu nome era-lhe devido pelas qualidades negociais e oratórias, que soube pôr ao serviço do seu povo.

