Combater a ditadura

Na sua luta silenciosa pela liberdade e pela democracia, o povo bielorrusso representa um exemplo de coragem e resiliência. Apesar de enfrentar, há décadas, um regime autoritário e de repressão sistemática, o povo bielorrusso mostra uma determinação inabalável na sua luta pela liberdade. É uma batalha que não pode ser esquecida, especialmente neste período de instabilidade global.

Os valores fundamentais do respeito pela dignidade e pelos direitos humanos, da liberdade, da democracia, da igualdade e do Estado de direito são o ponto de referência que nos aproxima e a âncora que nos mantém unidos enquanto europeus. No entanto, no continente que partilhamos, estes valores continuam a ser negados ao povo da Bielorrússia.

Em vez disso, vivem sob intimidações e ameaças contínuas. Vivem num regime em que as pessoas são encarceradas com base em acusações falsas, em que os advogados são impedidos de exercer sob acusação de conduta fraudulenta, em que centenas de meios de comunicação social independentes são censurados e forçados a fechar portas, um regime em que milhares de organizações não governamentais (ONG) são suprimidas e impedidas de fazer o seu trabalho. Os cidadãos da Bielorrússia vivem sob um regime que mantém encarcerados mais de 1500 presos políticos. Outros são forçados a viver no exílio, privados dos seus passaportes, e são investigados, julgados e condenados à revelia.

Com desprezo pelos valores democráticos e pelos direitos humanos, o atual regime na Bielorrússia tenta manter-se no poder por todos os meios possíveis. Inclusivamente, transformando o país num Estado vassalo da Rússia, que alberga armas nucleares russas no seu território, perto das fronteiras da União Europeia.

Mas a essência da Bielorrússia é intrinsecamente europeia, enraizada nos seus valores, na sua cultura e na sua aspiração a um futuro melhor. A sua linhagem histórica remonta ao bielorrusso Francysk Skaryna, um dos primeiros pensadores do Renascimento europeu, que enriqueceram a arte e o pensamento europeus de forma única, exemplificados nas obras visionárias de Marc Chagall, nas quais se refletem os ideais europeus.

Perante as tentativas cada vez mais desesperadas do poder de reprimir os dissidentes, os bielorrussos dão provas de um empenho inabalável na sua demanda de liberdade e democracia, que evoca as lutas e as aspirações de tantos outros europeus ao longo da história.

O Parlamento Europeu faz eco das declarações dos líderes democráticos bielorrussos sobre as aspirações europeias do seu povo. A nossa porta estará sempre aberta a todos os Estados europeus que partilham os nossos valores e ideais, e que olham para a Europa como a sua casa. Isto é igualmente válido para a Bielorrússia, assim que se tornar um país democrático, livre e independente.

Até lá, é essencial continuar a incluir a Bielorrússia no discurso europeu e a mantê-la num lugar destacado da nossa agenda para promover uma transição democrática no país e salvaguardar a sua independência e a sua soberania.

A Europa revê-se nos bielorrussos, nos ucranianos, nos moldavos. E neles reconhece os valores que constituem o tecido do projeto europeu. A luta por uma Bielorrússia democrática não é apenas a luta de uma nação. É uma luta para preservar os valores que definem o nosso continente.

É por esta razão que o Parlamento Europeu tem vindo a pedir um apoio constante às forças democráticas e à sociedade civil bielorrussas. E isto significa reforçar as sanções contra o regime ilegítimo de Lukashenko, pelos crimes que cometeu e pelo seu envolvimento na agressão russa contra a Ucrânia. Cabe-nos também assumir uma posição unida para proteger e apoiar todos aqueles que fugiram da repressão e que encontraram refúgio na União Europeia.

É fundamental compreender que a Europa nunca poderá tirar partido de todo o seu potencial enquanto a Bielorrússia continuar a ser uma ditadura. Uma Bielorrússia livre, democrática e independente é essencial para a paz e para a segurança na Europa. Esta é a única via a seguir para garantir o futuro de paz que os europeus merecem.