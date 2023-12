Foto que Maduro diz ser do bloqueio da costa venezuelana em 1902 é da Primeira Guerra Mundial

O Presidente venezuelano publicou uma fotografia no Twitter para celebrar os 121 anos do bloqueio da costa da Venezuela, de 1902. No entanto, a fotografia é de navios alemães na I Guerra Mundial.

A publicação

Contexto

Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela, fez este sábado uma publicação no X (antigo Twitter), na qual incluiu uma fotografia que diz mostrar os navios europeus a bloquearem a costa venezuelana de 9 de Dezembro de 1902 a Fevereiro de 1903.

“Faz 121 anos que as potências europeias bloquearam as costas da Venezuela, ameaçando a sua soberania. Uma agressão que despertou no povo um imenso espírito nacionalista de luta e resistência contra as pretensões imperialistas”, diz o texto que acompanha a fotografia.

No entanto, nas “notas da comunidade” (espaço no X onde os leitores podem fazer correcções ou acrescentar contexto a outras publicações) alega-se que a fotografia publicada por Maduro não mostra o bloqueio da costa venezuelana, mas sim fotos de navios alemães da Primeira Guerra Mundial, que começaria cerca de 12 anos depois da data mencionada na publicação.

Os factos

A fotografia publicada por Maduro no X mostra, de facto – e apesar de em tom diferente da original – navios de guerra alemães da Primeira Guerra Mundial.

Através de uma reverse image search (pesquisa de imagem reversa) foi possível verificar que a fotografia, ao longo dos anos, foi várias vezes utilizada em páginas e artigos relacionados com a Primeira Guerra Mundial.

A pesquisa permitiu encontrar a imagem no repositório Wikimedia Commons que, nas informações de fotografia, indicou que esta está presente no Catálogo dos Arquivos Nacionais do governo norte-americano.

Trata-se de uma fotografia tirada entre 1911 e 1914 pelo fotógrafo alemão Karl Koch. O título indica tratar-se do "primeiro e segundo esquadrões de navios de guerra e pequeno cruzeiro da Marinha alemã no porto de Kiel, na Alemanha, por volta de 1911-14"

Veredicto

A imagem publicada pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não mostra navios europeus a bloquear a costa da Venezuela, mas sim navios de guerra alemães durante a Primeira Guerra Mundial.