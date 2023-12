A Ucrânia sofre – e a Europa vacila

Não há como negá-lo: a guerra que se trava na Europa não está a correr bem à Ucrânia e nada indica que a situação se possa inverter no médio prazo. À fadiga com um conflito que se arrasta há quase dois anos juntou-se a frustração com uma contra-ofensiva que não produziu os avanços esperados. Nas últimas semanas, abriram-se as primeiras brechas sérias no apoio inquebrantável do Ocidente a Kiev, com a paralisia no Congresso dos EUA e as disputas orçamentais na UE a ameaçarem os próximos pacotes multimilionários de ajuda. E o mundo conheceu, entretanto, uma nova guerra em Gaza, que roubou à Ucrânia a atenção dos governos e da opinião pública mundial e instalou uma competição directa entre armamento que os ucranianos sabem que não podem ganhar.

