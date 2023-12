Segunda na TV: Jerusalém e uma missão fatal

CINEMA

O Amante de Um Dia

RTP2, 22h52

Em 2017, este filme de Philippe Garrel veio completar a sua chamada “trilogia do amor”, iniciada em 2013 com Ciúme e continuada dois anos depois com À Sombra das Mulheres. Centra-se em Gilles, um professor de filosofia interpretado por Ériv Caravaca, que namora e vive com uma das suas alunas, Ariane (Louise Chevillotte). Tudo está bem até ao dia em que a filha de Gilles, Jeanne (Esther Garrel, filha do realizador), da mesma idade de Ariane, vai morar com eles após acabar a relação em que estava.

Selvagens

Fox Movies, 23h20

Ben e Chon são dois amigos improváveis: o primeiro é um pacifista e filantropo que acredita na bondade do ser humano; o segundo, pelo contrário, é um ex-SEAL e mercenário que acredita em dinheiro e pouco mais. Juntos têm uma plantação de um tipo especial de canábis no Sul da Califórnia. Tudo entre eles funciona na perfeição, até ao dia em que são contactados por um cartel mexicano. O filme é realizado por Oliver Stone e conta com interpretações de Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson.

Nightcrawler - Repórter na Noite

AMC, 00h07

Ao perceber que existe um filão de jornalismo criminal que filma acidentes, assassinatos e outros casos de polícia, para depois vender aos canais televisivos, Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) decide entrar no negócio e inicia uma autêntica patrulha nocturna pela cidade, qual abutre à espera das imagens de sangue e fragilidade da vida humana. O sucesso depressa traz os frutos desejados. Mas traz também a desorientação, entre a ambição desmedida e o que é moralmente correcto. Além de Gyllenhaal, o filme inclui Rene Russo, Bill Paxton e Ann Cusack no elenco. É escrito e dirigido por Dan Gilroy, na sua estreia na realização.

DOCUMENTÁRIOS

A Missão

National Geographic, 16h47

Estreia. Em Novembro de 2018, um turista-missionário norte-americano foi morto pelos indígenas da Sentinela do Norte, uma ilha remota do Índico, conhecida por ser perigosa e cujo acesso está proibido pelas autoridades indianas. Ali vive uma tribo isolada – considerada a última pré-neolítica do mundo – da qual pouco se conhece para além da hostilidade em relação a estranhos. John Allen Chau tinha 26 anos quando ali se deslocou com o objectivo de evangelizar os sentineleses. Morreu debaixo de um ataque de flechas.

Este documentário analisa o caso através de entrevistas exclusivas, cruzadas com excertos dos diários de viagem do jovem. Mais: “aborda as noções antiquadas de exploração que o moldaram, a comunidade evangélica que impulsionou a sua busca, o desgosto do seu próprio pai e as repercussões duradouras desta história complexa”, faz saber o canal.

Jerusalém: Cidade de Fúria e Esperança

História, 22h15

Timbrada pela CNN, narrada pelo actor e activista Ewan McGregor, e apetrechada de reconstituições dramatizadas, a nova série documental foca-se na disputada Jerusalém, terra sacra para judeus, cristãos e muçulmanos. Propõe um mergulho na sua “tempestuosa história sociopolítica” e nos “conflitos centenários que se mantiveram até aos dias de hoje”.

Os seis episódios são exibidos aos pares, à segunda-feira. Hoje, passam O reino e Confronto entre impérios. Para a semana, é a vez de Guerra santa e Cidade moderna, conflitos antigos. Para o dia de Natal, ficam Independência e catástrofe e Capital para todos e ninguém.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h17

É de amor que se fala nesta sessão. De amor ao pão de queijo, por exemplo, declarado por Fábio Porchat, o anfitrião destas conversas à mesa. Hoje, tem como convivas a cantora Carolina Deslandes, a actriz Inês Castel-Branco, a sexóloga Tânia Graça e a influencer Ana Garcia Martins.

INFANTIL

Unidade de Resgate

Disney Junior, 10h

Novos episódios da série animada em que os heróis são pequenos socorristas e os respectivos carros (falantes) de bombeiros, polícia e emergência médica, a trabalhar em equipa para ajudar quem precisa.