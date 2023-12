Polícia quer interrogar ex-Presidente da Serra Leoa sobre o golpe fracassado

Ernest Bai Koroma já disse que quer colaborar com a investigação. Ex-chefe de Estado condenou a tentativa de golpe em que alegadamente estão envolvidos membros da sua guarda presidencial.

A polícia da Serra Leoa convocou Ernest Bai Koroma, Presidente do país entre 2007 e 2018, para ser interrogado no âmbito da investigação sobre uma tentativa fracassada de golpe Estado a 26 de Novembro, anunciou o ministro da Informação, Chernor Bah, num comunicado.

Koroma foi convidado a apresentar-se na sede do Departamento de Investigações Criminais em Freetown, tendo aceitado o convite, avança a agência Reuters.

"Mantenho a mente aberta e estou pronto para apoiar ao máximo as investigações policiais. Deixemos o Estado de direito reinar na nossa democracia", disse Koroma em comunicado, apelando ao público para manter a calma.

Homens armados atacaram um quartel militar, uma prisão e outras instalações na Serra Leoa no mês passado, libertando 2200 presos, naquilo que as autoridades do país disseram posteriormente ter sido uma tentativa de derrubar o Governo. Mais de 20 pessoas morreram.

O Governo disse que o golpe fracassado foi liderado por antigos membros da guarda presidencial de Koroma, que condenou a acção.

Até agora, 71 pessoas foram detidas no contexto da investigação em curso, incluindo 45 militares, sete polícias e 13 civis, disse o ministro da Informação.