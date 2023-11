Mais de 30 rebeldes em fuga depois de tentativa de golpe na Serra Leoa

Tentativa de subversão da ordem constitucional provocou 21 mortos. Mais de 2200 presos foram libertados. Vários rebeldes foram guardas presidenciais do ex-chefe de Estado Ernest Bay Koroma.

Antigos guardas presidenciais do ex-chefe de Estado Ernest Bay Koroma estão envolvidos na tentativa de golpe de Estado de domingo na Serra Leoa. O ataque frustrado resultou na morte de 21 pessoas, na libertação de mais de 2200 presos e levou o Governo de Julius Maada Bio a decretar um recolher obrigatório diário (entre as 21h e as 6h) por tempo indefinido.

Até esta quarta-feira tinham sido detidos 13 militares e um civil por suspeita de envolvimento no golpe frustrado, mas a polícia divulgou a fotografia de 32 homens e duas mulheres que são dados como “fugitivos”, entre eles soldados e polícias no activo ou na reforma. Uma “caça ao homem” está a decorrer e a polícia prometeu “uma bela recompensa” a quem fornecer informações que levem à captura de algum dos suspeitos.

Dos presos libertados, 124 já tinham sido capturados esta quarta-feira, de acordo com coronel Sheikh Sulaiman Massaquoi, director dos serviços penitenciários.

Foi o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Serra Leoa, o tenente-general Peter Lavahun, que se referiu ao número significativo de antigos guardas presidenciais de Koroma entre os rebeldes. No entanto, segundo a Jeune Afrique, as autoridades não estabeleceram ainda qualquer ligação directa entre os instigadores da tentativa de subverter a ordem constitucional e o antecessor de Maada Bio, que esteve no poder entre 2007 e 2018.

O que se sabe é que o ataque, nas primeiras horas da manhã de domingo, visou um paiol militar, duas casernas, duas prisões e duas esquadras da polícia, com os rebeldes a envolverem-se em longas trocas de tiros com as forças de segurança.

“O incidente foi uma tentativa falhada de golpe”, disse o ministro da Informação da Serra Leoa, Chernoh Bah, numa conferência de imprensa na terça-feira. “A tentativa falhou e muitos dos seus líderes ou estão sob custódia policial ou a monte. Vamos tentar capturá-los e garantir que são submetidos à plena aplicação da lei”, acrescentou.

Julius Maada Bio recebeu na segunda-feira uma delegação de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e do Governo da Nigéria, que levou uma mensagem de solidariedade do Presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, que exerce como presidente da Autoridade de Chefes de Estado e do Governo da organização.

Segundo um comunicado da comissão da CEDEAO, a delegação reiterou o compromisso da organização com a democracia e a boa governança e o Presidente serra-leonês sublinhou que o seu Governo está empenhado em manter a ordem democrática, a justiça e o bem-estar dos seus cidadãos.

Depois de três anos recheados de golpes na África Ocidental e central (Gabão, Níger, Mali, Guiné-Conacri, Sudão e Burkina Faso), a CEDEAO está preocupada com mais esta tentativa na Serra Leoa e ofereceu a Maada Bio o envio de uma força militar para a Serra Leoa, caso o chefe de Estado assim o deseje. Chernoh Bah assegurou, no entanto, na conferência de imprensa que, por agora, Freetown não está a considerar essa possibilidade.