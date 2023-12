Eintracht marca cinco golos ao Bayern, o que não acontecia há 48 anos

O Eintracht Frankfurt esmagou o Bayern Munique ao vencer o gigante alemão por 5-1, em jogo disputado neste sábado e a contar para a Bundesliga. Com três golos marcados até ao intervalo, o Eintracht segurou e até ampliou a sua vantagem no segundo tempo, colocando um ponto final na série de jogos sem derrotas do campeão alemão esta época na Liga germânica.

O início do encontro foi perfeito para o Eintracht que, em 24 minutos, marcou três golos. Omar Marmoush inaugurou o marcador (12') numa recarga a um remate de Fares Chaibi que embateu na barra.

Pouco depois da meia-hora, Eric Dina Ebimbe aumentou a vantagem do Eintracht, com Hugo Larsson a fazer o 3-0 cinco minutos depois, aproveitando um erro de Joshua Kimmich.

O internacional alemão redimiu-se ao reduzir a desvantagem do Bayern Munique mesmo antes do intervalo, num remate a 20 metros da baliza adversária, mas pouco depois do descanso o Eintracht voltou a marcar - Ebimbe não deu hipóteses a Manuel Neuer.

E para desespero dos campeões alemães, Ansgar Knauff fixou o resultado final em 5-1 à passagem da primeira hora de jogo, fazendo com que o Eintracht se tornasse na primeira equipa em 48 anos a marcar cinco golos ao Bayern Munique na Bundesliga.

Com este resultado os actuais campeões da Bundesliga somam 32 pontos e são segundos classificados (têm um jogo a menos) do que o Bayer Leverkusen, líder com 35 pontos e que joga neste domingo, no terreno do Estugarda.