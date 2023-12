Ossadas humanas encontradas em Ponte de Lima

Um grupo de caçadores encontrou na manhã desta sexta-feira ossadas humanas em Ponte de Lima, Viana do Castelo.

Até ao momento, as ossadas ainda não foram removidas do local, confirmou ao PÚBLICO fonte da Guarda Nacional Republicana de Viana do Castelo. O alerta foi dado às autoridades pelas 11h45.

A Polícia Judiciária chegou entretanto ao local, na freguesia de Cabaços e Fojo Lobal, para realizar as perícias para identificação do cadáver.

Segundo o jornal O Minho, é possível que os restos mortais sejam de uma mulher de cerca de 80 anos, residente em Ponte de Lima, que está desaparecida desde 2 de Julho.