Risco de derrocada de prédio devoluto fecha rua no Porto

A Rua de Santo Ildefonso, no Porto, foi encerrada ao trânsito esta sexta-feira por causa de um edifício que está em risco de derrocada, estando por isso a ser alvo de uma intervenção pelo Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, confirmou o PÚBLICO junto de um membro do quartel. A passagem dos peões é permitida, desde que aconteça do lado contrário do passeio.

As operações no número 395 começaram pouco depois das 9h35, quando um cidadão alertou as autoridades, através do número de emergência 112, de que um edifício naquela rua estava em risco de ruir, com partes da estrutura a cair no interior do prédio. Os bombeiros deslocaram-se ao local e confirmaram o risco de uma derrocada, estando agora a reabilitar o edifício.

Fonte dos bombeiros adiantou que a ocorrência não provocou vítimas e que não havia a iminência de uma derrocada de todo o edifício (que está devoluto), embora a estrutura já estivesse fragilizada pela chuva forte que atingiu as regiões Norte e Centro de Portugal Continental nos últimos dias.

De acordo com a informação que consta no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil​, a ocorrência foi sinalizada como uma "queda de elementos de construção em estrutura edificada". Às 12h30 havia dez bombeiros no local, apoiados por quatro viaturas.