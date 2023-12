Palmeiras garante que Abel Ferreira vai cumprir o contrato

O treinador foi apontado como possível treinador do Al Sadd, do Qatar, mas o clube brasileiro afirma que o português vai continuar em São Paulo

Dois dias depois de conquistar o bicampeonato brasileiro, o Palmeiras anunciou através das suas redes sociais que Abel Ferreira vai cumprir o contrato que tem com o clube de São Paulo até ao final de 2024. Nos últimos dias, o treinador português foi apontado como possível treinador do Al Sadd, do Qatar.

Segundo o Palmeiras, durante uma reunião com a presidente do clube Leila Pereira, realizada nesta sexta-feira, “o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até Dezembro de 2024”.

“Leila e Abel avaliaram os objectivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planeamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o departamento de futebol”, pode ler-se na publicação do Palmeiras.

Durante a celebração do título brasileiro, Abel Ferreira admitiu que se sente “muito cansado” e deixou o seu futuro em aberto, embora afirmasse que os “contratos são para se cumprir”.