Morreu Ryan O’Neal, uma love story da Nova Hollywood

Em 1970, Love Story, o sucesso mundial do ano, catapultou-o para o estrelato, abrindo-lhe as portas dos maiores cineastas do seu tempo, também eles vedetas.

A notícia está a ser dada pela imprensa americana, do New York Times ao site Deadline: morreu Ryan O'Neal, uma das estrelas da Nova Hollywood. Tinha 82 anos. A morte terá sido anunciada pelo filho, Patrick, em vários posts no Instagram, sem explicitar a causa da morte do seu pai, embora o actor se debatesse há anos com um cancro na próstata (diagnosticado em 2012) e uma leucemia (em 2001). "Ryan teve um impacto tremendo em nós, isto será difícil sem ele. Já é e será um enorme vazio nas nossas vidas".