Pedro Nuno Santos: “Este não é um bom momento para o Presidente da República”

Saiba mais:

Em entrevista ao PÚBLICO-Renascença, Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infra-estruturas e candidato a líder do PS nas eleições directas de 15 e 16 de Dezembro, coloca prudência na devolução do tempo de serviço congelado aos professores e admite estar “preocupado” com a crise nas instituições e na Presidência com o caso das gémeas de Santa Maria.