Caso das gémeas: PS chama Pizarro e a presidente do Santa Maria à Assembleia

Os socialistas querem ouvir os “responsáveis que estão em funções” do ministério da Saúde e do conselho de administração do Hospital Santa Maria.

O PS chumbou esta quinta-feira as audições parlamentares propostas pela oposição sobre o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria. Mas vai chamar à Assembleia da República o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a presidente do conselho de administração do hospital, Ana Paula Martins, para serem ouvidos na comissão de saúde.

"O critério seguido pelo PS é o de convocar os responsáveis que estão em funções e que, por esse facto, estão em condições de esclarecer toda a verdade sobre este processo, uma vez que o Parlamento fiscaliza o Governo e os órgãos da Administração Pública, e, por isso, quem está em funções", explica o grupo parlamentar numa nota enviada às redacções.

No comunicado, o coordenador do PS na comissão de saúde, Luís Soares, defende que as audições propostas pelo PS procuram “desmascarar as intenções justicialistas da IL” (que também tinha proposto audições sobre este caso), visto que os liberais não votaram a favor do requerimento dos socialistas. Ficou "demonstrado que o seu objectivo não é esclarecer este caso”, afirma.

A IL tinha pedido as audições urgentes de Marta Temido, ex-ministra da Saúde, António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, Daniel Ferro, ex-presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e da actual presidente Ana Paula Martins. Após a rejeição do PS, esta quinta-feira, os liberais decidiram usar o seu direito potestativo para forçar as audições.

Em causa está um tratamento de quatro milhões de euros para a atrofia muscular espinal de duas gémeas luso-brasileiras, em 2019, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, que já motivou a abertura de uma investigação contra desconhecidos por parte do Ministério Público, um processo da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde e uma auditoria interna no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte.