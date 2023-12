“A mensagem da Europa para os palestinianos é que só a violência funciona”

A manhã de 7 de Outubro fez ruir mitos em Israel. “Muitas pessoas falam nas diferentes concepções que desabaram… eu vou mais longe. Defendo que o que ruiu foi a inteira concepção de Israel em relação aos palestinianos”, diz o activista da paz israelita Yehuda Shaul, fundador do movimento de veteranos Breaking the Silence e do think tank Ofek – O Centro Israelita para as Políticas Públicas.

