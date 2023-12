Sexta na TV: Legacy e Uma Mulher Sob Influência

CINEMA

Gravidade

Hollywood, 14h50

Numa importante missão espacial, a inexperiente Dr.ª Ryan Stone e o veterano Matt Kowalski são surpreendidos por uma explosão que os lança no espaço. Sem contacto com a equipa de controlo, lutam pela sobrevivência enquanto lidam com traumas e se reinventam num cenário que deixa pouco lugar à esperança. George Clooney e Sandra Bullock dão vida às únicas personagens deste intenso thriller psicológico, dirigido por Alfonso Cuarón e musicado por Steven Price. Conquistou sete Óscares.

Viver

TVCine Top, 21h30

Londres, 1953. Rodney Williams (Bill Nighy) tem um trabalho monótono num escritório governamental. Quando lhe é diagnosticado um cancro terminal, apercebe-se do vazio existencial em que se encontra. Decide então aproveitar os dias que lhe restam para experienciar uma série de coisas e deixar marcas nas pessoas à sua volta.

Estreado no Festival de Cinema de Sundance (EUA), este drama realizado por Oliver Hermanus readapta a história do filme Ikiru (1952), de Akira Kurosawa, por sua vez inspirado na obra de Tolstói A Morte de Ivan Ilitch. Viver teve duas nomeações para os Óscares: melhor actor (Nighy) e argumento adaptado (Kazuo Ishiguro, Nobel da Literatura em 2017).

Uma Mulher Sob Influência

RTP2, 23h24

Em meados dos anos 1970, John Cassavetes escrevia e realizava um dos seus filmes mais célebres, focado no que acontece quando a normalidade é interrompida e perturbada pela doença mental – no caso, a família de uma mulher brilhantemente interpretada por Gena Rowlands. A actriz esteve nomeada para o Óscar, assim como Cassavetes, na categoria de melhor realizador.

Leave the World Behind

Netflix, streaming

Baseado no romance homónimo que Rumaan Alam publicou em 2020, um thriller psicológico realizado por Sam Esmail, que dirigiu Cometa e criou a série Mr. Robot. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon dão vida à história de umas férias familiares que se transformam em pesadelo quando “um ciberataque inutiliza os seus dispositivos e dois estranhos lhes aparecem à porta”, anuncia a plataforma onde o filme se estreia hoje.

DOCUMENTÁRIOS

Etosha: A Grande Planície Branca

RTP1, 11h18

Viagem ao parque nacional de Etosha (Namíbia), um dos maiores de África, para observar de perto como os animais se adaptaram àquele habitat e, em particular, à grande planície salina que ali se terá formado há mais de cem milhões de anos. Com uma dimensão de 130 por 50 quilómetros, é “tão grande que pode ser vista do espaço”, garante a página oficial do parque.

Legacy

Odisseia, 22h31

O premiado fotógrafo, realizador e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand (Home - O Mundo É a Nossa Casa, Humanos, Woman - Mulher) conduz esta jornada acerca da relação entre o ser humano e o planeta. Funciona como “uma ode à beleza da natureza e da humanidade, mas também um aviso de que a vida na Terra nunca esteve tão ameaçada”, descreve a sinopse.

INFANTIL

Miraculous World: Paris, as Aventuras de Shadybug e Garra Noir

Disney Channel, 11h

Estreia-se mais uma aventura de longa-duração da joaninha-heroína de Paris que combate o calculista Falcão Traça, com a ajuda de Gato Noir. Tudo se torna mais complicado e confuso quando se vêem perante versões invertidas deles, vindas de um universo paralelo onde os heróis são vilões e vice-versa.

Niko e o Pequeno Traquinas (VP)

Panda, 21h30

Realizado por Kari Juusonen e Jørgen Lerdam, em 2012, dá continuação à aventura da simpática rena voadora, iniciada no filme de 2008. Filho de um dos membros do trenó do Pai Natal, Niko reencontrou finalmente o progenitor e sonha agora com a reconciliação dos pais. Mas parece que a mãe tem um novo namorado e pretende, muito em breve, reconstituir família com ele e o filhote, Joni.

Niko sente ciúmes e só quer que o pequeno desapareça. É então que Joni é raptado por um grupo de águias e Niko, envergonhado e arrependido da sua atitude egoísta, pede ajuda aos seus amigos e parte numa longa e perigosa jornada pelos bosques da Lapónia para encontrar o seu “irmãozinho”.