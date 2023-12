Guterres insiste em “regras para limitar o sofrimento humano” durante os conflitos

Numa mensagem dirigida à conferência internacional "A LOAC MANUAL for Portugal", na qual académicos e militares se juntaram para debater a execução do manual militar português sobre o direito dos conflitos armados (Manual LOAC), António Guterres, secretário-geral da ONU, apelou à necessidade de “regras para limitar o sofrimento humano durante conflitos armados”. E repetiu a frase do polémico discurso durante o Conselho de Segurança da ONU, em Outubro, a propósito do conflito israelo-palestiniano: “Até a guerra tem regras”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt