Presidente e Governo: uma relação tóxica

Não sabemos se Marcelo pediu favorecimento das gémeas ou se simplesmente enviou a informação, sabendo que o Governo, qual Hugo Mendes, se esforçaria por satisfazer as vontades do amigável Presidente.

Tivemos um vislumbre da relação malsã que se estabeleceu entre os governos de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa aquando do caso TAP, na variante da demissão de Christine Ourmières-Widener. Ficámos a saber que para o secretário de Estado Hugo Mendes seria completamente aceitável que se alterasse um voo da TAP, desorganizando as vidas de centenas de passageiros, incorrendo em custos (indemnizações aos passageiros, estadias em hotel, transportes...) numa empresa intervencionada e recetora de milhares de milhões de euros dos contribuintes, em prol desse bem maior: comprar a boa vontade do Presidente da República para com o Governo.