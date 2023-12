Quinta na TV: um agente-cowboy entre bruxas e ondas

CINEMA

O Pintassilgo

Fox Movies, 18h49

Aos 13 anos, Theodore (Ansel Elgorte) e a mãe são vítimas de um atentado terrorista num museu. Ele sobrevive; a mãe não. Ao abandonar os destroços, ele leva um quadro de 1654, assinado por Carel Fabritius, que se tornará o seu passaporte para uma vida de crime, no mundo da falsificação de obras de arte.

Baseado no livro que deu o Pulitzer a Donna Tartt, o filme é realizado por John Crowley e escrito pelo dramaturgo Peter Straughan. Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Finn Wolfhard também integram o elenco.

Vida Inteligente

AXN Movies, 21h10

Thriller de ficção científica dirigido por Daniel Espinosa, com Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda de Marte com uma amostra que prova a existência de vida extraterrestre. A criatura tem inteligência e consciência – e também intenções pouco amigáveis. Os astronautas têm de conseguir destruí-la antes que entre em contacto com a atmosfera terrestre.

Um Crime no Expresso do Oriente

AXN, 00h20

Este filme de 2017, com Kenneth Branagh no duplo papel de realizador e protagonista, é mais uma adaptação cinematográfica do policial de Agatha Christie em que Hercule Poirot viaja no famoso comboio quando um dos passageiros é assassinado. No luxuoso elenco entram também Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad.

SÉRIE

Boom Boom Bruno

HBO Max, streaming

Estreia. Chamam-lhe Boom Boom Bruno. É um polícia com reputação e aspecto de cowboy (bigode, chapéu e tudo). Está firme e férreo no seu lugar de poder. É adepto dos “bons velhos” métodos e está pronto a transmiti-los a Mark, o seu parceiro novato, e fazer dele um agente de barba rija. Mas nada os preparou para lidarem com o caso que os vai abalar até ao esqueleto dos preconceitos: a investigação do homicídio de uma drag queen. Ben Becker e Vincent zur Linden assumem os papéis principais desta produção alemã.

DOCUMENTÁRIOS

América Selvagem: 150 Anos de Parques Nacionais nos EUA

RTP2, 16h06

Do calor do deserto até ao frio do Alasca, passando por géiseres e pelos mais imponentes monumentos naturais, este documentário visita sete (dos mais de 60) parques nacionais norte-americanos, mostrando a riqueza e diversidade das suas paisagens e vida selvagem. São eles Yellowstone (o mais antigo, estabelecido em 1872), Yosemite, Grand Canyon, Everglades, Olympic, Portas do Árctico e Saguaro.

Caça às Bruxas: Histeria Colectiva

História, 22h15

Em 1486, era publicado o Malleus Maleficarum, o grande tratado sobre bruxaria que funcionaria como manual para a Inquisição identificar, perseguir, acusar e executar quem julgasse ter ligações a essas práticas. Milhares de europeus foram alvo desse código católico que supostamente combatia as actividades hereges.

Recorrendo a notas de julgamentos, sentenças e outros registos da época, este novo documentário recua a esses tempos para revelar quem eram realmente as vítimas, demonstrar “como cidadãos exemplares eram transformados em torturadores e assassinos” e esclarecer “como surgiu tal histeria colectiva”.

Segunda Guerra Mundial: Na Linha da Frente

Netflix, streaming

Estreia. Não é só mais uma série documental sobre a II Guerra Mundial. É uma promessa de a mostrar “de uma forma nunca antes vista, graças a imagens de arquivo melhoradas e vozes de todos os lados do conflito”, assegura a plataforma. A narração dos acontecimentos é feita pelo premiado actor inglês John Boyega (ETs In da Bairro, Star Wars: O Despertar da Força, Antologia do Pequeno Machado).

Até À Última Onda

Globoplay, streaming

Duda e Zuk, dois amigos surfistas de Porto Alegre, pegam nas pranchas e partem numa road trip pela costa brasileira, motivados pela descoberta de pessoas, histórias e sítios imersos na cultura do surf. O que começou como um projecto académico transformou-se numa jornada de viragem para ambos, feita “de amizade, de autoconhecimento de celebração da vida, mesmo quando ela deixa de existir”, descreve a Globoplay.