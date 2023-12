Pedro Penim: “Se tiver de acabar agora, vou muito feliz com tudo aquilo que se fez”

Daqui por um mês, pode dar-se o caso de Pedro Penim já não ser o director artístico do Teatro Nacional D. Maria II. O presente mandato termina a 31 de Dezembro, está em curso um concurso público para a nova direcção, com vista ao período 2024-2027 (na sequência do anúncio por parte do Ministério da Cultura de que as escolhas para os teatros nacionais passariam a realizar-se mediante concurso internacional).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt