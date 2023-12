Marcelo manchado: Presidente recupera do caso das gémeas?

O Presidente da República convocou os jornalistas nesta segunda-feira à tarde para dar explicações sobre a polémica do tratamento para a atrofia muscular espinal, de quatro milhões de euros, dado a duas gémeas luso-brasileiras em Portugal. Tudo começou com um e-mail do filho de Marcelo Rebelo de Sousa. Um procedimento normal ou um caso que mancha a Presidência da República? A análise está neste episódio do Soundbite.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.