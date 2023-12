Marcelo afasta intervenção no caso das gémeas e envia mails internos para a PGR

O Presidente da República convocou os jornalistas, esta segunda-feira à tarde, para o Palácio de Belém para dar explicações sobre a polémica do tratamento para a atrofia muscular espinal, de quatro milhões de euros, dado a duas gémeas luso-brasileiras em Portugal, depois de aberto um inquérito do Ministério Público contra desconhecidos sobre o caso. Marcelo Rebelo de Sousa afastou qualquer intervenção pessoal no caso, mas admitiu que, afinal, recebeu um mail do filho, Nuno Rebelo de Sousa, a pedir o tratamento. As comunicações internas da Presidência sobre esta situação foram todas enviadas para a Procuradoria-Geral da República, revelou o próprio aos jornalistas. Questionado sobre se tem condições para continuar, Marcelo respondeu: "Ai certamente".

Dias depois de ser aberto o inquérito, Marcelo relatou o circuito das comunicações internas, admitindo ter recebido um mail do filho, Nuno Rebelo de Sousa, a viver no Brasil, depois de já ter afirmado, há cerca de um mês, que não se recordava de ter falado sobre o caso com o filho. "O meu filho enviou-me um mail em que dizia que um grupo de amigos da família das gémeas que estavam a tentar que fossem tratadas em Portugal, Já tinham contactado o Hospital Dona Estefânia que tinha dito que era Santa Maria. Tinham enviado a documentação para o Hospital de Santa Maria e não tinham resposta. É possível saber se há resposta possível ou não?", revelou.

Na primeira reportagem sobre o caso - que foi revelado há cerca de um mês pela TVI -, o Presidente disse não se recordar de ter falado com o filho sobre o assunto. Questionado esta tarde sobre se falou pessoalmente com Nuno Rebelo de Sousa ou se o filho invocou o seu nome nesta situação, o chefe de Estado acabou por não responder à primeira e focou-se na segunda pergunta.

"Não sei, espero bem que não tenha falado. Nestas matérias sou muito estrito. Quando digo ele [Nuno Rebelo de Sousa], digo familiar, que não tenha de algum modo invocado o meu nome, ou relacionamento comigo, se isso acontecesse seria inaceitável. Parto do princípio que não aconteceu e quero deixar a quem investiga toda a liberdade para investigar", disse, reiterando a ideia de que só o próprio foi eleito.

Situando a intervenção da Presidência no caso entre 21 de Outubro e 31 de Outubro de 2019, Marcelo relatou que fez o procedimento habitual depois de receber o mail do filho e remeteu-o para a Casa Civil, questionando se a consultora para os Assuntos Sociais, Maria João Ruela, poderia perceber o que se trata. A resposta é que “o processo foi recebido” mas que “estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo”, o que gerou mais dois mails de Nuno Rebelo de Sousa, um para a consultora, o outro para o chefe da casa civil, que respondeu que o SNS cobre primeiro os portugueses nascidos em Portugal pelo que não era expectável que os pais das crianças fossem contactadas.

Segundo Marcelo, o processo na Presidência termina com o envio da documentação para o chefe de gabinete do primeiro-ministro, que era então Vítor Escária, e para o seu homólogo do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tal como aconteceu em "milhares" de outras situações. O que se passou a partir daí o Presidente assegurou desconhecer.

Questionado sobre se tem condições para se manter em funções, Marcelo foi pronto na resposta: "Ai certamente. Precisamente fica claro que o Presidente da República, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá um despacho mais neutral como outro caso, respeita a consultora. Não há uma intervenção do Presidente pelo facto de ser filho ou não."

Assegurando que "todos os dias" recebe "cartas e pedidos" na sua função como "provedor e ouvidor", o chefe de Estado considerou que o seu filho "quis ser solidário, mandou o caso". "Tratei-o assim. Recebi-o como qualquer outro. E foi dito que não tem sorte nenhuma", disse.