Como lidar com a disfunção eréctil? Ouve aqui

Neste episódio do Como lidar, a psicóloga Vânia Beliz ajuda a lidar com a disfunção eréctil.

Em primeiro lugar, importa saber se realmente tens disfunção eréctil. Um problema de erecção pode significar apenas ansiedade, por exemplo. Ainda assim, há factores a que deves estar atento e hábitos que deves procurar ter, para manter uma vida sexual saudável.

A psicóloga Vânia Beliz ajuda a entender o que é a disfunção eréctil, como lidar e também como falar sobre ela.

Este é o último episódio da primeira temporada do podcast Como Lidar. Ao longo de oito episódios, tentámos descobrir como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte. Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

Voltamos em 2024. Até lá, se não souberes como lidar com algum problema, fala connosco.

A música original do genérico do podcast Como Lidar é de Ana Marques Maia. A edição áudio é de Inês Rocha.

